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Покупцем військових облігацій буде НБУ – рішення уряду

Субота, 26 лютого 2022, 09:31

Покупцем військових облігацій внутрішньої державної позики, випуск яких планується в обсязі до 400 млрд грн, буде Національний банк.

Про це йдеться в ухвалі уряду.

Облігації випускатимуться під 11% річних. Термін обігу - до 15 років. Купонний період - один рік.

"Міністерству фінансів забезпечувати розміщення облігацій для їх купівлі Національним банком та при складанні проєкту державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на їх погашення та обслуговування", - йдеться в документі.

Нагадаємо:

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень: зокрема, щодо випуску військових облігацій, посиленої охорони портів та тимчасового зупинення експорту препаратів крові.

Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, щоб передусім фінансувати посилення нацбезпеки і оборони, необхідні позачергові заходи в умовах воєнного стану, та платежі, підкреслив прем'єр.

Уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд грн шляхом поетапного випуску військових облігацій.

Економічна правда

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НБУ Кабмін облігації

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