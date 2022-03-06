Шмыгаль: Минфин провел первый выпуск военных облигаций, на подходе – второй
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что второй выпуск военных облигаций – "на подходе".
Об этом он сказал в обращении.
"Каждый, кто готов прокредитовать Украину, наших военных, наших врачей, работников критической инфраструктуры – может это сделать, приобретя военные облигации", - добавил премьер.
Напоминаем:
Минфин предлагает украинцам, бизнесу и иностранным инвесторам поддержать бюджет Украины путем инвестирования в военные ОВГЗ – первый аукцион проведут 1 марта 2022 года.
Покупателем военных облигаций внутреннего государственного займа, выпуск которых планируется в объеме до 400 млрд грн, будет Национальный банк.
В ходе аукциона по продаже военных облигаций 1 мартаУкраина привлекла 8 миллиардов гривень сроком на год.
Экономическая правда
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