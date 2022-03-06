Путин планирует выплачивать валютные долги перед США и ЕС рублями

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.

Об этом говорится в указе на портале правовой информации России.

В указе отмечается, что долги перед "недружественными" странами, то есть введшими санкции против РФ за ее вторжение в Украину, признаны погашенными, если они были выплачены в рублях и рассчитаны по курсу Центробанка РФ.

Напомним, что страны ЕС, Британия и США ранее наложили санкции против Центрального банка РФ и Министерства финансов России, что фактически блокирует валютные резервы агрессора и делает невозможными валютные интервенции для поддержания курса рубля.

Это касается также всех юридических и физических лиц, зарегистрированных в "недружественных" странах.

Этим же указом Путин разрешил России выплачивать все валютные долги перед резидентами и нерезидентами в рублях, если они получили право на такие выплаты от введших санкции стран после 1 марта.

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Напоминаем:

Санкции против операций ЦБ РФ с резервами ввел Евросоюз, а также США, Япония, Британия и Швейцария.

Курс рубля постоянно обновляет исторические минимумы. Максимально доллар подскакивал до 110 руб, евро – до 122,395 руб.