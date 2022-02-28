Сполучені Штати опублікували новий пакет санкцій проти Росії, які націлені на центральний банк РФ, Мінфін та суверенний інвестфонд.

США ввели санкції проти Центробанку, Мінфіну та суверенного інвестфонду РФ

Сполучені Штати опублікували новий пакет санкцій проти Росії, які націлені на центральний банк РФ, Мінфін та суверенний інвестфонд.

Про це йдеться у заяві Держсекретаря США Ентоні Блінкена, Мінфін США.

"У кооперації з нашими партнерами США запроваджують подальші заходи проти російської фінансової системи у відповідь на війну, яку Росія продовжує вести проти України", – йдеться у заяві.

А саме, США заборонили громадянам США здійснювати будь-які операції за участі Центрального банку РФ, Фонду національного багатства або Міністерства фінансів.

Крім того, блокувальні санкції запроваджуються проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній і генерального директора Кирила Дмитрієва. Цей фонд підконтрольний президенту Путіну та його найближчому оточенню.

"Ми вдалися до таких дій, аби порушити здатність Росії використовувати свої міжнародні резерви для підриву впливу наших санкцій, а також аби не дати Росії отримати доступ до її фонду багатства для використання в її поточній війні проти України", – заявляють у Штатах.

Російський фонд прямих інвестицій був створений у 2011 році за наказом експрезидента РФ Дмітрія Мєдвєдєва і, тоді прем’єр-міністра, Владіміра Путіна. Офіційно, Фонд інвестує у низку секторів і був створений для залучення прямих інвестицій в країну. Попри це він вважається фондом Путіна та його найближчого оточення для розкрадання коштів.

Кірілл Дмітрієв є близьким соратником Путіна та виконавчим директором Фонду. Він використовував свої зв’язки як випускника американських університетів у своїй роботі представником Путіна в інституціях США.



