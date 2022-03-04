Крупнейший разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk останавливает работу в РФ

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk немедленно приостанавливает бизнес в РФ и продолжает полностью придерживаться всех действующих санкций.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Как и большая часть мира, мы шокированы и расстроены разворачивающимся в Украине кризисом и решительнее осуждаем несправедливое и бесчеловечное вторжение России. Наши сердца и мысли с украинским народом. И наша главная забота заключается в безопасности и благосостоянии наших сотрудников и более широкого сообщества Autodesk – в Украине и России.

Autodesk немедленно приостанавливает бизнес в России и продолжает полностью соблюдать все действующие санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе, если санкции расширятся и по мере развития ситуации", - говорится в сообщении.

Autodesk Foundation оказал финансовую поддержку для помощи Украине. Средства пойдут в МККК (Международный комитет Красного Креста) и УВКБ ООН (Управление по делам беженцев).

"Кроме того, мы удвоим каждое пожертвование, которое сотрудники Autodesk сделают в течение марта одной из пяти организаций, занимающихся разворачивающимся гуманитарным кризисом в Украине и вокруг нее: МККК, УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, Международный медицинский корпус, Nova Ukraine", – добавили в компании.

Ранее корпорация Intel объявила, что приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь.

Ведущий производитель процессоров для компьютеров, ноутбуков и серверов AMD объявил о прекращении поставок в РФ и Белоруссию.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

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Экономическая правда