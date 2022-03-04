AMD вслед за Intel прекратил поставки в Россию и Беларусь
Ведущий производитель процессоров для компьютеров, ноутбуков и серверов AMD объявил о прекращении поставок в РФ и Белоруссию.
Об этом пишет PCWorld.
В частности, AMD заявила, что прекращает все поставки чипов.
По данным AMD, запрет на чипы распространяется на Беларусь.
"На основании санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Беларуси", - сказал представитель AMD.
AMD – американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов.
Ранее корпорация Intel объявила, что приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь.
Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.
Читайте также: Обратно в СССР: что потеряли "мирные" россияне за семь дней войны, и это еще не конец
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua