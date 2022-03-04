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AMD вслед за Intel прекратил поставки в Россию и Беларусь

Пятница, 4 марта 2022, 11:04

Ведущий производитель процессоров для компьютеров, ноутбуков и серверов AMD объявил о прекращении поставок в РФ и Белоруссию.

Об этом пишет PCWorld.

В частности, AMD заявила, что прекращает все поставки чипов.

По данным AMD, запрет на чипы распространяется на Беларусь.

"На основании санкций, введенных против России Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Беларуси", - сказал представитель AMD.

AMD – американский производитель интегральной микросхемной электроники, один из крупнейших производителей центральных процессоров, графических процессоров и адаптеров, материнских плат и чипсетов.

Ранее корпорация Intel объявила, что приостанавливает все поставки клиентам в Россию и Беларусь.

Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.

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Экономическая правда

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IT-отрасль Россия Беларусь

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