Нефтесервисная компания Calfrac Well Services приостанавливает инвестиции в РФ

Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services Ltd. объявила о приостановлении каких-либо инвестиций в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании от 28 марта.

Отмечается, что компания "строго выполняет договорные обязательства с соблюдением всех действующих законов и санкций".

В Calfrac добавили, что отменили какие-либо будущие поставки запчастей и оборудования в РФ, а все западные сотрудники компании, участвующие в российских операциях, сейчас находятся за пределами РФ.

"Несмотря на то, что поставки запчастей и оборудования не ограничены действующими санкциями, компания отменила такие поставки в начале вторжения РФ в Украину", - говорится в сообщении.

"Мы искренне надеемся, что мирное решение будет найдено как можно скорее, чтобы положить конец этому гуманитарному кризису", - сказал глава компании Джордж Армоян.

Ранее три компании из "большой четверки" Halliburton и Schlumberger и Baker Hughes заявили о действиях, обусловленных войной России против Украины. Halliburton полностью прекращает деятельность в РФ, а Schlumberger и Baker Hughes прекращают инвестиции.

Позже швейцарская Weatherford стала последней из "большой четверки" нефтесервисных компаний, решившей приостановить поставки и новые инвестиции в РФ, а также – развертывание новых технологий в стране.

В "Большую четверку" входят следующие компании: Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT)

Нефтесервисные компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.

Экономическая правда