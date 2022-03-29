Нефтесервисная компания Calfrac Well Services приостанавливает инвестиции в РФ
Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services Ltd. объявила о приостановлении каких-либо инвестиций в РФ.
Об этом говорится в заявлении компании от 28 марта.
Отмечается, что компания "строго выполняет договорные обязательства с соблюдением всех действующих законов и санкций".
В Calfrac добавили, что отменили какие-либо будущие поставки запчастей и оборудования в РФ, а все западные сотрудники компании, участвующие в российских операциях, сейчас находятся за пределами РФ.
"Несмотря на то, что поставки запчастей и оборудования не ограничены действующими санкциями, компания отменила такие поставки в начале вторжения РФ в Украину", - говорится в сообщении.
"Мы искренне надеемся, что мирное решение будет найдено как можно скорее, чтобы положить конец этому гуманитарному кризису", - сказал глава компании Джордж Армоян.
Ранее три компании из "большой четверки" Halliburton и Schlumberger и Baker Hughes заявили о действиях, обусловленных войной России против Украины. Halliburton полностью прекращает деятельность в РФ, а Schlumberger и Baker Hughes прекращают инвестиции.
Позже швейцарская Weatherford стала последней из "большой четверки" нефтесервисных компаний, решившей приостановить поставки и новые инвестиции в РФ, а также – развертывание новых технологий в стране.
В "Большую четверку" входят следующие компании: Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT)
Нефтесервисные компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.
Экономическая правда
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