Еще один нефтесервисный гигант останавливает инвестиции в РФ
Третья из "большой четверки" нефтесервисных компаний Baker Hughes останавливает инвестиции в Россию.
Об этом компания сообщила на своем сайте.
"Мы постоянно следили за ситуацией, и сегодняшнее объявление произошло после внутреннего решения, принятого с нашим советом директоров, и доложено нашей команде руководства в начале этой недели", – отметил Лоренцо Симонелли, председатель и генеральный директор Baker Hughes.
Да, компания останавливает все новые инвестиции в операции на территории государства-агрессора.
Накануне еще две компании из "большой четверки" Halliburton и Schlumberger заявили о действиях, обусловленных войной России против Украины. Halliburton полностью прекращает деятельность в РФ, а Schlumberger прекращает только инвестиции.
В "Большую четверку" входят следующие компании: Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) and Weatherford International (WFT)
Нефтесервисные компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.
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