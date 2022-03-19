Еще один нефтесервисный гигант останавливает инвестиции в РФ

Третья из "большой четверки" нефтесервисных компаний Baker Hughes останавливает инвестиции в Россию.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

"Мы постоянно следили за ситуацией, и сегодняшнее объявление произошло после внутреннего решения, принятого с нашим советом директоров, и доложено нашей команде руководства в начале этой недели", – отметил Лоренцо Симонелли, председатель и генеральный директор Baker Hughes.

Да, компания останавливает все новые инвестиции в операции на территории государства-агрессора.

Накануне еще две компании из "большой четверки" Halliburton и Schlumberger заявили о действиях, обусловленных войной России против Украины. Halliburton полностью прекращает деятельность в РФ, а Schlumberger прекращает только инвестиции.

В "Большую четверку" входят следующие компании: Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) and Weatherford International (WFT)