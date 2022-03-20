Weatherford последней из "большой четверки" нефтесервисных компаний останавливает инвестиции в РФ

Швейцарская Weatherford стала последней из "большой четверки" нефтесервисных компаний, решившей приостановить поставки и новые инвестиции в РФ, а также – развертывание новых технологий в стране.

Об этом говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора компании Гириша Салиграма.

"Наши глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от текущего кризиса в Украине, и искренне надеемся, что мир будет восстановлен в скором времени. Наше основное внимание сосредоточено на безопасности и благополучии наших сотрудников в регионе", - сказал глава компании.

"С начала кризиса мы продолжали оценивать наши операции и приняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля 2022 года мы приостановили поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России.

У нас нет активных совместных предприятий или партнерств в России", - отмечают в Weatherford.

В компании добавили, что будут продолжать выполнять существующие договорные обязательства в рамках действующего международного законодательства и санкций.

"Мы глубоко обеспокоены кризисом и призываем к скорейшему дипломатическому и мирному урегулированию", - добавили в Weatherford.

Накануне три компании из "большой четверки" Halliburton и Schlumberger и Baker Hughes заявили о действиях, обусловленных войной России против Украины. Halliburton полностью прекращает деятельность в РФ, а Schlumberger и Baker Hughes прекращают инвестиции.

В "Большую четверку" входят следующие компании: Baker Hughes (BHI), Halliburton (HAL), Schlumberger (SLB) и Weatherford International (WFT)

Нефтесервисные компании занимаются бурением скважин, их ремонтом, исследованиями, строительством инфраструктуры, обслуживанием нефтепромышленного оборудования.

Экономическая правда