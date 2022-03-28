Carlsberg вслед за конкурентом полностью выходит из РФ

Группа Carlsberg заявила о полном уходе из России после временного прекращения деятельности на территории государства-террориста.

Об этом сообщила пресс-служба группы.

Война в Украине и эскалация гуманитарного кризиса и кризиса беженцев шокируют всех нас. Мы продолжаем решительно осуждать российское вторжение, которое привело к большому количеству человеческих жертв, разрушениям и человеческим трагедиям", – говорится в обращении.

Компания пишет, что после приостановки работы 9 марта приняла "трудное и срочное решение полностью избавиться от нашего бизнеса в России, что, по нашему мнению, является верным решением в нынешних условиях". После завершения процесса, отмечают в Carlsberg, у компании не будет присутствия в России.

"В результате этого решения наш бизнес в России больше не будет включаться в доход и операционную прибыль группы. С точки зрения бухгалтерского учета он будет рассматриваться как актив, удерживаемый для продажи, до завершения выбытия", – объясняет Carlsberg.

Хотя точная сумма убытков от решения компания не называет, отмечается, что предприятие будет переоценено по его справедливой стоимости, что фактически приведет к значительному списанию активов.

В 2021 году выручка российского бизнеса составила 6,5 млрд датских крон, а операционная прибыль – 682 млн датских крон (1 млрд долларов и 100 млн долларов соответственно).

Компания трудоустраивала 8400 сотрудников в России. До завершения процесса компания будет поддерживать ограниченный уровень сделок, чтобы поддерживать этих работников. Любая прибыль, полученная во время гуманитарного кризиса, будет передана в пользу Украины.

Утром нидерландская пивоваренная компания Heineken N.V. также объявила о решении уйти из РФ – бизнес передадут новому владельцу.

Справка. Carlsberg Group является мажоритарным владельцем заводов "Балтика" в России с 2008 года. В компании работают более 20% от общего количества работников в мире.