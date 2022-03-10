Carlsberg все ж таки вирішила припинити виробництво і продаж пива в РФ

Компанія Carlsberg Group вирішила припинити виробництво та продаж у Росії пива Carlsberg, тоді як раніше група вирішила обмежитися зупинкою нових інвестицій.

Про це йдеться у повідомленні Carlsberg Group.

Пивоварні заводи "Балтика", часткою яких володіє компанія, продовжать працювати.

"Ми припинимо виробництво та продаж нашого флагманського бренду Carlsberg на російському ринку. Пивоварні заводи "Балтика" керуватимуться як окремий бізнес з метою забезпечення наших співробітників та їхніх сімей", – повідомила компанія.

Carlsberg Group є мажоритарним власником заводів "Балтика" в Росії з 2008 року. У компанії працює 8400 російських співробітників – понад 20% від їхньої загальної кількості, зазначили в компанії.

Весь прибуток, отриманий у країні, буде передано на благодійність в Україні.

Минулого тижня Carlsberg Group заявила, що не інвестуватиме в Росію та не експортуватиме в країну свою продукцію. Також компанія призупинила постачання продукції на адресу своєї російської "дочки" та припинила рекламу Carlsberg Group та пивоварних заводів "Балтика".

Економічна правда