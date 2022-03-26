Правительство ограничило цену премиального горючего на АЗС

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Цены на топливо на АЗС снизились на 5-10 гривен после принятых ранее налоговых изменений, теперь правительство ограничило цену на премиальное топливо, чтобы не допустить злоупотреблений.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Ранее, 15 марта, Верховная Рада приняла закон, которым отменила акцизы на горючее и снизила налог на добавленную стоимость с 20% до 7%. Впоследствии Кабмин принял постановление, разрешившее обращение топлива "Евро 3" и "Евро 4", чтобы привлечь дополнительный ресурс для нужд Вооруженных Сил.

Шмигаль отметил, что уже есть результат таких решений: "Цены снизились на 5-10 гривен, а горючее снова появилось на многих АЗС. Из Европы в Украину уехали тысячи тонн горючего".

В субботу, продолжил он, правительство своим постановлением ограничило цену на так называемое "премиальное горючее". Теперь она не может более чем на 5% превышать цены обычного горючего.

"Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие цены", - пояснил премьер. Он отметил, что такая цена позволяет топливным компаниям получать справедливую маржу и продолжать работу.

Напоминаем:

После военного вторжения России на территорию Украины наше государство потеряло почти весь импорт горючего. Речь идет о 80% внутреннего потребления.

Как следствие, на украинском топливном рынке произошел кризис, ограничивающий предложение горючего в сетях АЗС.