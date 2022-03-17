Уряд ухвалив рішення, що дозволить збільшити кількість пального

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, що дозволяє обіг палив Євро 3 та Євро 4. Це дасть змогу залучити додатковий ресурс пального для потреб Збройних Сил.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Зміни дозволять ввести в обіг бензини та дизельне пальне класів Євро 3 і Євро 4, а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів", – заявили в міністерстві.

Там зазначили, що таке рішення дасть змогу залучити додатковий ресурс пального для Збройних Сил та інших військових формувань, сільгосптехніки та автотранспортних засобів.

Зміни будуть діяти до припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Економічна правда