Пальне для АЗС: мережі перелаштовуються на постачання з ЄС

Після військового вторгнення Росії на територію України наша держава втратила майже увесь імпорт пального. Мова йде про 80% внутрішнього споживання.

Про це ЕП розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

Як відомо, раніше внутрішнє споживання бензину забезпечувалось переважно імпортом дизпального, бензину та скрапленого з Білорусі та Росії (понад 70% ринку) та морем (10%).

Зараз ринок адаптується до нових умов. За словами Куюна наразі трейдери ведуть перемовини з європейськими операторами для закупівлі пального в необхідних обсягах.

"Всі трейдери працюють як одне ціле. Якщо один знайшов можливість придбати партію, то її розподіляють серед інших аби наповнити ринок пальним. Змінилася логістика, географія споживання, доступ до окремих ресурсів був втрачений", – додав Сергій Куюн.

На цьому ж наголосили у Нафтогазовій асоціації України: з початком війни припинилося постачання нафтопродуктів з Росії, Білорусі та морем з інших країн. На ці напрямки припадало до 85% постачання дизельного палива та 60% бензину.

Наразі існує лише один шлях альтернативного постачання пального – через кордони з ЄС. Але постачання з ЄС є значно дорожчими, оскільки в Європі дефіцит нафтопродуктів, адже регіон є імпортозалежними, а попит на нафтопродукти з нового напрямку провокує підвищення диференціалів європейськими трейдерами.

ЕП вернулася також до українських мереж АЗС. "Наразі діють певні обмеження по відпуску пального. Ці обмеження продиктовані умовами воєнного часу – перебої з поставками пального в Україну, частина нафтобаз зруйновані або окуповані.

Крім того, перш за все ми зобов'язані забезпечити пальним автотранспорт критичної інфраструктури – ЗСУ, Нацгвардії, підрозділів ТрО, поліції, швидкої допомоги, додатково допомагаємо з пальним волонтерам, які виконують гуманітарні місії.

Наразі наші спеціалісти роблять усе можливе, щоб налагодити поставки нових партій пального та поповнити запаси на усіх наших АЗК, які можуть працювати. Пропрацьовуємо поставки з Польщі, Словаччини та інших країн", – повідомили в мережі АЗС ОККО.

За словами Куюна прийнятий 15 березня закон про зниження акцизу на паливо до нуля та зменшення ставки ПДВ для його ввезення з 20% до 7% дозволить компенсувати різницю у вартості придбаного в ЄС пального та витратах на його доставку. Після цього ціни на бензин в Україні знаходитимуться на рівні 35 грн за літр, а дизпалива – на рівні 38 грн.