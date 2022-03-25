Газпром просит Индию платить за газ в евро

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Российский "Газпром" просит индийскую государственную компанию GAIL производить выплаты в евро вместо долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Газпром" обратился к крупнейшему газотранспортеру Индии GAIL с просьбой платить за импорт газа в евро, а не в долларах, чтобы уменьшить объем средств в недружественной валюте США на фоне войны против Украины.

GAIL имеет долгосрочное соглашение по импорту газа из Gazprom Marketing & Trading Singapore, чтобы ежегодно покупать 2,5 миллиона тонн сжиженного газа, и рассчитывается с Газпромом в долларах.

Индийская сторона еще рассматривает запрос, но говорится, что это не станет проблемой. Также в евро рассчитываются с Газпромом за импорт европейские страны. Собеседники говорят, что санкции могут не отразиться на платежах в евро, поскольку контракт GAIL заключен с сингапурским подразделением Газпрома.

Индия воздерживается от прямого осуждения России и не присоединялась ни к каким санкциям, например, запрету импорта российских нефти и газа.

Более того, Индия готовится покупать больше российской нефти с дисконтом на фоне отказа компаний США и Европы покупать топливо из РФ после вторжения в Украину.

Центробанк Индии даже ведет первичные консультации по соглашению с РФ о расчетах в рублях и рупиях. Это позволит торговать с Россией, после того как санкции ограничили механизмы международных платежей.

Напоминаем:

В РФ решили перевести оплаты за поставку российского газа на экспорт в "недружественные страны" на российские рубли.

Спрос на российскую нефть упал после вторжения в Украину, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, банки и судовладельцы избегали товарного рынка страны.

Консультационная компания Energy Aspects заявила, что 70% российской нефти "борется за то, чтобы найти покупателей".