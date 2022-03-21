Індійські держкомпанії готові купувати дешеву російську нафту

Індія готується купувати більше російської нафти з дисконтом на тлі відмови компаній США та Європи купувати паливо з РФ після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, російську нафту Urals купують індійські нафтопереробники, серед яких і Hindustan Petroleum Corp (власник – уряд Індії). Компанія нещодавно купила 2 мільйони барелів російської нафти з доставкою в червні, а інші переробники також готуються скуповувати дешеву нафту з РФ, розповіли співрозмовники видання.

Йдеться також про Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. і Bharat Petroleum Corp. Індійська нафтова корпорація також має угоду з "Роснєфтю" на поставку в 2022 році двох мільйонів тонн, або 14,7 мільйона барелів. Угода була підписана ще до війни. Власником всіх цих корпорацій є держава Індія.

На нафту з Росії в 2021 році припадало 2% загальних закупівель Індії з-за кордону - або близько 33 мільйонів барелів. Близький Схід був найбільшим постачальником до Індії, на нього припадало понад 60% імпорту.

Нагадуємо:

Центробанк Індії веде первинні консультації щодо угоди з РФ про розрахунки в рублях та рупіях. Це дозволить торгувати з Росією після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.

Попит на російську нафту впав після вторгнення країни в Україну, оскільки нафтопереробні заводи, банки та судновласники уникали товарного ринку країни.

Консультаційна компанія Energy Aspects заявила, що 70% російської нафти "бореться за те, щоб знайти покупців".





