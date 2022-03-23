Hewlett Packard Enterprise остановила бизнес в РФ и Белоруссии

Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise остановила ведение бизнеса в России и Беларуси из-за нападения на Украину.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что компания также перестала оказывать сервисную поддержку в этих странах.

Ранее Минэкономики обратилось в технологические компании с призывом заморозить все операции и договоры с Россией и прекратить предоставление каких-либо услуг стране-оккупанту.

Напоминаем:

HPE образовалась после разделения компании HP на сервисную и продуктовую компанию (собственно Hewlett Packard Enterprise) и компанию, сосредоточившуюся на производстве ПК и ноутбуков – HP. Последняя ранее приостановила поставки продукции в Россию. На ноутбуки HP приходится более 20% продаж на рынке России в этом сегменте.

Следить за выходящими, не выходящими или просто прекращающими инвестициями в РФ компаниями можно на странице ЭП.

Читайте также: Бизнес на крови украинцев: какие международные компании финансируют российскую армию