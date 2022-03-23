Все разделы
Укр / Рус

Hewlett Packard Enterprise остановила бизнес в РФ и Белоруссии

Среда, 23 марта 2022, 23:46 - Дана Гордийчук

Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise остановила ведение бизнеса в России и Беларуси из-за нападения на Украину.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он отметил, что компания также перестала оказывать сервисную поддержку в этих странах.

Ранее Минэкономики обратилось в технологические компании с призывом заморозить все операции и договоры с Россией и прекратить предоставление каких-либо услуг стране-оккупанту.

Напоминаем:

HPE образовалась после разделения компании HP на сервисную и продуктовую компанию (собственно Hewlett Packard Enterprise) и компанию, сосредоточившуюся на производстве ПК и ноутбуков – HP. Последняя ранее приостановила поставки продукции в Россию. На ноутбуки HP приходится более 20% продаж на рынке России в этом сегменте.

Следить за выходящими, не выходящими или просто прекращающими инвестициями в РФ компаниями можно на странице ЭП.

Читайте также: Бизнес на крови украинцев: какие международные компании финансируют российскую армию

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

компании технології

powered by lun.ua
Материалы по теме
В России отправили в простой 100 тысяч работников 23 марта 2022, 19:58
Кто из крупнейших налогоплательщиков остался работать в России 23 марта 2022, 19:14
Японский производитель шин Yokohama прекращает производство на заводе в РФ 23 марта 2022, 14:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте