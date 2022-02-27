Мінекономіки звернулося до міжнародних технологічних компаній, щоб ті припинили співпрацю з РФ
Неділя, 27 лютого 2022, 20:53
Міністерство економіки України підготувало публічне звернення до низки міжнародних компаній у сфері інформаційних технологій із закликом заморозити всі операції та договори з Росією та припинити надання будь-яких послуг країні-окупанту.
Про це зазначає прес-служба відомства.
Офіційні листи Міністерства економіки України вже направлені до:
- Telegram Messenger Inc.
- Alphabet Inc. (Google, YouTube)
- Meta Platforms Inc (Facebook, Instagram, WhatsApp)
- Microsoft Corporation
- Intel Corporation
- Cisco Systems Inc
- SAP Inc.
- Honeywell International Inc
- NVIDIA Corporation
- Robert Bosch GmbH
- Apple Inc.
- SAS Institute Inc.
- Ingram Micro Distribution GmbH
- Teradata Corp
- HP Inc.
- Hewlett Packard Enterprise
- Dell Technologies Inc.
- VMware Inc.
- Siemens AG (Siemens Digital Industries Software)
- Autodesk Inc.
- Adobe Systems Incorporated
- Diebold Nixdorf Inc.
- Citrix Systems Inc.
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Bentley Systems Inc.
Мінекономіки закликає всі міжнародні компанії припинити співпрацю з окупантами, які використовують високотехнологічну продукцію для власних антигуманних цілей.
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