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Мінекономіки звернулося до міжнародних технологічних компаній, щоб ті припинили співпрацю з РФ

Неділя, 27 лютого 2022, 20:53

Міністерство економіки України підготувало публічне звернення до низки міжнародних компаній у сфері інформаційних технологій із закликом заморозити всі операції та договори з Росією та припинити надання будь-яких послуг країні-окупанту. 

Про це зазначає прес-служба відомства. 

Офіційні листи Міністерства економіки України вже направлені до:

  • Telegram Messenger Inc.
  • Alphabet Inc. (Google, YouTube)
  • Meta Platforms Inc (Facebook, Instagram, WhatsApp)
  • Microsoft Corporation
  • Intel Corporation
  • Cisco Systems Inc
  • SAP Inc.
  • Honeywell International Inc
  • NVIDIA Corporation
  • Robert Bosch GmbH
  • Apple Inc.
  • SAS Institute Inc.
  • Ingram Micro Distribution GmbH
  • Teradata Corp
  • HP Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise
  • Dell Technologies Inc.
  • VMware Inc.
  • Siemens AG (Siemens Digital Industries Software)
  • Autodesk Inc.
  • Adobe Systems Incorporated
  • Diebold Nixdorf Inc.
  • Citrix Systems Inc.
  • Check Point Software Technologies Ltd.
  • Bentley Systems Inc.

Мінекономіки закликає всі міжнародні компанії припинити співпрацю з окупантами, які використовують високотехнологічну продукцію для власних антигуманних цілей.

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Економічна правда
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