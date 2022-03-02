"На выход" из Европы готовится еще один подсанкционный российский банк

Финансовые регуляторы в Европе готовятся к выходу российской группы ВТБ с рынка – ранее на него наложили санкции Великобритания, ЕС и США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на своих собеседников.

Регуляторы в Европе следят за российским банком ВТБ после того, как он стал объектом санкций стран Запада за российское вторжение в Украину. Один из собеседников агентства отметил, что деятельность банка в Европе может быть остановлена в ближайшие дни.

В то же время второй собеседник сообщил, что окончательного решения пока нет, однако немецкий регулятор внимательно следит за ситуацией. Спикер немецкого финансового регулятора отказался комментировать ситуацию. Ранее регулятор заявил, что ВТБ не будет привлекать новых клиентов и владельцы существующих счетов получили доступ к своим деньгам.

Если регуляторы решат закрыть ВТБ в Европе, это станет вторым крахом крупного российского банка в регионе, поскольку санкции с Запада давят на кредиторов страны и влекут за собой отток активов. Как следствие банк не может осуществить докапитализацию для удовлетворения регуляторных требований.

Неназванный чиновник в ЕС в комментарии агентству пояснил, что ВТБ находится в таком же положении, как и Сбербанк, поскольку оба попали под санкции и понесли репутационный ущерб в Европе.

Накануне чешский центробанк начал отзыв лицензии дочери российского Сбербанка. Ликвидность банка упала после вторжения России в Украину, в части стран ЕС работа группы заблокирована. Впоследствии банк объявил об уходе с европейского рынка.

Согласно последним квартальным отчетам, ВТБ имел в Европе активы около 8 миллиардов евро.

Напоминаем:

Евросоюз отключает семь российских банков от системы SWIFT, в их числе – ВТБ банк.

Контролируемый российским правительством банк "ВТБ", вероятно, мог избежать санкций Запада, сменив владельцев своей кипрской дочерней структуры в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В четверг президент США Джо Байден объявил о новом пакете санкций против РФ – экспортных ограничениях, санкциях против ВТБ, а также санкциях на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.