Сбербанк йде з Європи

Сбербанк оголосив про відхід з європейського ринку.

Про це йдеться у заяві банку, повідомляє "Інтерфакс".

"У поточній обстановці Сбербанк ухвалив рішення піти з європейського ринку. Дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відпливом грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень", – повідомив банк.

У повідомленні наголошується, що в силу розпорядження Центрального банку РФ Сбербанк Росії не зможе здійснити постачання ліквідності в європейські дочірні банки.

Сбербанку вдалося 28 лютого успішно завершити операцію з продажу банку Sberbank Srbija сербському банку AIK Banka.

Sberbank Europe AG – банківська група, до складу якої входять активи групи Сбербанку Східної та Центральної Європи. Штаб-квартира Sberbank Europe AG знаходилась у Відні.

Sberbank Europe був представлений на восьми європейських ринках: в Австрії, Боснії та Герцеговині, у Хорватії, Чеській Республіці, Угорщині, Словенії, Сербії та Німеччині.

Економічна правда