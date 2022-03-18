Россия в конце концов произвела выплаты по бондам – дефолт откладывается

Министерство финансов РФ сообщило, что платежный агент по еврооблигациям Citibank получил средства для выплат владельцам бондов.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Минфин России информирует, что средства для выплаты дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2023 году в общей сумме 117,2 млн дол. США получены платежным агентом по еврооблигациям (Citibank)", – пишет ведомство.

Напоминаем:

Рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг России в CC с CCC-, ведь владельцы российских бондов не получили выплаты.

Банк-корреспондент JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций, после их обработки банк перечислил средства платежному агенту Citi.

Как объяснял управляющий партнер FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин, санкции против российского центробанка и госдолга не распространяются на обслуживание обязательств, выпущенных до 1 марта 2022 года. Следовательно, Минфин США должен был разрешить проведение транзакций.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд дол. В среду государство-агрессор должно было уплатить 117 млн долл. за двумя купонами еврооблигаций, невыплата которых (или выплата в рублях, как того хотела РФ), означало бы дефолт России.