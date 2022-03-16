Fitch вважатиме дефолтом купонні виплати РФ за облігаціями у рублях
Рейтингове агентство Fitch заявило, що вважатиме дефолтом купонні виплати Росії за євробондами у рублях.
Про це пише Reuters.
"Оплата в місцевій валюті російських купонів єврооблігацій, які підлягають сплаті 16 березня, вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду", - йдеться у повідомленні Fitch.
У разі виплати в рублях, зазначає Fitch, рейтинги відповідного випуску будуть знижені до "D".
А довгостроковий рейтинг дефолту емітента РФ в іноземній валюті - до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не будуть проведені у доларах до кінця 30-денного пільгового періоду.
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Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів, і вже у середу за ним може бути оголошено дефолт. Є три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу.
Економічна правда
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