Fitch вважатиме дефолтом купонні виплати РФ за облігаціями у рублях

Рейтингове агентство Fitch заявило, що вважатиме дефолтом купонні виплати Росії за євробондами у рублях.

Про це пише Reuters.

"Оплата в місцевій валюті російських купонів єврооблігацій, які підлягають сплаті 16 березня, вважатиметься суверенним дефолтом після закінчення 30-денного пільгового періоду", - йдеться у повідомленні Fitch.

У разі виплати в рублях, зазначає Fitch, рейтинги відповідного випуску будуть знижені до "D".

А довгостроковий рейтинг дефолту емітента РФ в іноземній валюті - до "RD" (обмежений дефолт), якщо купонні виплати не будуть проведені у доларах до кінця 30-денного пільгового періоду.

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Зовнішній борг РФ та її компаній сягає 150 млрд доларів, і вже у середу за ним може бути оголошено дефолт. Є три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу.

Економічна правда