S&P снизило рейтинг России до преддефолтного

Рейтинговое агентство S&P снизило рейтинг России до CC с CCC-, ведь владельцы российских бондов так и не получили выплаты.

Об этом сообщает Reuters.

Проблемы с платежами России связаны с международными санкциями из-за ее вторжения в Украину, отмечает агентство. Санкции сократили имеющиеся валютные резервы страны и ограничили доступ к мировой финансовой системе.

"Хотя публичные заявления Минфина России свидетельствуют о том, что правительство сейчас пытается перевести выплаты обладателям облигаций, мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по российским еврооблигациям, которые должны оплатить в ближайшие несколько недель, могут столкнуться с подобными техническими трудностями", сообщило агентство.

Согласно шкале агентства, рейтинг СС означает высокую уязвимость – дефолт еще не состоялся, но фактически несомнен. От дефолтного рейтинга РФ отделяет одно место

Напоминаем:

Банк-корреспондент JPMorgan получил выплаты по купонам российских еврооблигаций, после обработки банк перечислил средства платежному агенту Citi.

Как объяснял управляющий партнер FinPoint Investment Advisors Сергей Будкин, санкции против российского центробанка и госдолга не распространяются на обслуживание обязательств, выпущенных до 1 марта 2022 года. Следовательно, Минфин США должен был разрешить проведение транзакций.

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. В среду государство-агрессор должно было уплатить 117 млн долларов по двум купонам еврооблигаций, невыплата которых (или выплата в рублях, как того хотела РФ), означало бы дефолт России.