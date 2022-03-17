Фармгигант GSK сократит продажи в РФ, останавливает научную деятельность

Фармацевтическая корпорация из Британии GSK заявила, что сосредоточит продажи на товарах, необходимых для здоровья, а также остановить клинические исследования в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что GSK поддерживает своих украинских работников – предоставляет доступ к сети мобильной связи и медицинской помощи в других странах, временное жилье и питание для них и их семей.

Также компания по запросу Министерства здравоохранения Украины передала 100 тысяч единиц лекарств и товаров в составе под Киевом, в частности – антибиотики, лекарства от астмы, средства для лечения эпилепсии и обезболивающие.

В GSK заявили, что поддерживают и соблюдают глобальные санкции, а также живут меры, чтобы остановить любое прямое участие в поддержке российского правительства.

Компания полностью останавливается деятельностью с продвижением в рекламе, превышая максимальную скорость ставок таких товаров, которые необходимы для здоровья людей в рамках санкций.

"Мы не начнем никаких новых клинических исследований и не будем привлекать новые к имеющимся клиническим испытаниям. Любая прибыль, которую мы получаем от наших операций в России, будет использована в поддержку по оказанию гуманитарной помощи", – заявила компания.

Напоминаем:

Швейцарские производители лекарств Novartis прекратят инвестиции и маркетинговую деятельность в РФ, а также проведение всех научных мероприятий. Немецкий фармгигант Bayer также утверждает аналогичные меры, а прекращает весь неосновной бизнес в РФ и Беларуси.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly останавливает экспорт лекарств в РФ, но обеспечивает, чтобы больные раком и получали свои лекарства.

Pfizer заявил, что не может остановить поставки лекарств гражданам России, но вся прибыль от продаж в РФ отдаст гуманитарную помощь в Украине.

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