ЕС готовит новые санкции против РФ: запрет на инвестиции, олигархи и предметы роскоши

Протест в Брюсселе 13 марта против российского вторжения в Украину getty images

Евросоюз готовит новый пакет санкций в результате вторжения России в Украину, нацеленный на 15 российских бизнесменов и пропагандистов, запрет инвестиций в энергетику и новое эмбарго.

Об этом сообщает Financial Times, журналисты которого ознакомились с проектом текста, согласованного в воскресенье в Брюсселе.

Ожидается, что послы снова соберутся в понедельник, чтобы финализировать проект и утвердить его.

Согласно проекту, Абрамович должен быть внесен в список ЕС через его "длительные и тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным, которые "помогли ему сохранить свое значительное состояние", в частности – долю в металлургической группе "Евраз". Его описывают как "одного из ведущих российских бизнесменов… создающего значительный источник дохода для [российского] правительства".

Из 15 перечисленных лиц четверо описываются как олигархи, включая Абрамович, еще семь — как бизнесмены, связанные с Кремлем, а еще четверо связаны с российской пропагандой.

Кроме того, рассматриваются дальнейшие экономические санкции против российских госпредприятий, в частности в сфере авиации и судостроения, банков и новое эмбарго на российскую сталь и железо. ЕС обсуждает запрет на инвестиции в энергетический сектор страны-агрессора и, вслед за США, вывоз предметов роскоши в РФ.

Что касается последнего, то в понедельник послы ЕС должны решить, какой будет предельная сумма для таких товаров – 300 евро, предложенные в ЕС, по сравнению с 1000 долларов при режиме США.