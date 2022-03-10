Наличными в долларах: "Роснефть" погасила облигации на 2 миллиарда долларов

Российский нефтяной гигант "Роснефть" погасил облигации на 2 млрд долларов - держатели ценных бумаг получили всю сумму и начисленные проценты наличными в долларах.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что "Роснефть" не ответила на несколько запросов агентства о комментарии.

Ранее президент РФ Путин издал указ, которым разрешил выплачивать внешний долг российских эмитентов перед "недружественными" странами в рублях.

Согласно указу Путина, должник должен попросить росбанк создать специальный рублевый счет по имени иностранного кредитора и перечислить его выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

"Возможно, платеж был осуществлен до подписания указа. В понедельник энергетический гигант ПАО "Газпром" погасил облигации на 1,3 миллиарда долларов в долларах, хотя источники говорят, что процесс начался еще до новых правил", - добавляет издание.

Напоминаем:

Льготный период по российским внешним облигациям 2023 и 2043 годов заканчивается 15 апреля – шансы РФ осуществить выплаты все меньше, и просрочка в апреле означает дефолт "как в Венесуэле".

Агентство Moody's изменило суверенный кредитный рейтинг РФ с B3 в Ca – теперь Россию отделяет только одна строчка от дефолта.

Выплаты по суверенным облигациям России нерезидентам будут зависеть от санкций, введенных Западом, заявили в Минфине РФ. Это вызвало опасения технического дефолта по поводу еврооблигаций на десятки миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым разрешил России выплачивать рублями все долги перед США, странами ЕС и другими странами, наложившими против РФ санкции.

Экономическая правда