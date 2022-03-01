Оператор "Северного потока - 2" официально банкрот

Оператор российского газопровода "Северный поток-2" должен был объявить себя банкротом после санкций Запада.

Об этом сообщила в интервью швейцарскому SRF директор экономики кантона Цуг Сильвия Тальманн-Гут.

Она подчеркнула, что оператор газопровода между Россией и Германией сильно пострадал от санкций стран Запада и должен был уволить более сотни сотрудников.

Тальманн-Гут прямо заявила, что компания объявила о банкротстве во вторник. Она отметила, что в кантоне это не единственная компания с российским капиталом, которая может пойти по такому пути.





