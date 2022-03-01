Оператор "Північного потоку - 2" на межі банкрутства через санкції

Швейцарська Nord Stream 2 AG, яка є оператором газпромівського Північного потоку - 2, розглядає банкрутство після санкцій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у компанії.

Зазначається, що компанія розглядає можливість подання заяви про неплатоспроможність, та намагається врегулювати свої зобов’язання до початку терміну дії санкцій США 2 березня.

Заснована російським "Газпромом" та зареєстрована в Швейцарії Nord Stream 2 AG, наразі співпрацює з фінансовим радником над погашенням своїх зобов'язань і може офіційно розпочати процедуру банкрутства в швейцарському суді вже цього тижня.

Крім того, міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив у понеділок, що весь персонал Nord Stream - 2, понад 140 співробітників, були звільнені.

Нагадуємо:

Сполучені Штати запроваджують санкції проти оператора Північного потоку - 2 у відповідь на визнання РФ "незалежності" контрольованих терористами територій "Л/ДНР".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вранці у вівторок заявив про зупинку сертифікації Північного потоку - 2. Газогін, що належить однойменній "дочці" Газпрому, було побудовано для транспортування російського газу безпосередньо до Німеччини в обхід України.

Газовий монополіст неодноразово використовував ПП2 як важіль газового шантажу на Європу, чим утримує ринок на рекордно високих цінах ще з минулого року.

Реакція Росії не забарила – член Радбезу РФ Дмітрій Мєдвєдєв пригрозив європейцям "газом по 2 тисячі євро за тисячу кубів".