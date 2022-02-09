Капитализация Facebook снизилась до 600 миллиардов долларов

getty images

Рыночная капитализация компании Meta (ранее – Facebook) упала ниже 600 млрд долларов на закрытии торгов впервые с мая 2020 года.

Об этом сообщает CNBC.

Акции компании упали на 2,1% – рыночная капитализация достигла 599,32 млрд долларов.

Впоследствии акции выросли на 2%, а капитализация составляет 611 млрд дол.

Как объясняет издание, капитализация в 600 млрд долларов - минимальный порог в разрабатываемом в США антимонопольном законопроекте.

Документ предусматривает запрет техногигантам отдавать предпочтение своим собственным сервисам и дискриминировать другие компании на своих платформах.

"Если Meta останется ниже этого порога, она сможет избежать ограничений, в то время как другие гиганты, как Amazon, Alphabet, Apple и Microsoft подпадают под действие правил.

Однако может потребоваться достаточно много времени, чтобы любой из законопроектов стал законом, если это вообще не произойдет. Один из законопроектов фактически использует более низкий порог рыночной капитализации - 550 миллиардов долларов", - пишет CNBC.

Напомним:

Материнская компания Facebook Meta в четверг потеряла более 237 млрд долларов – это самое большое однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США.

Акции Meta в четверг обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов.

Основатель и CEO Facebook Марк Цукерберг потерял 29 млрд долл в четверг на фоне рекордного однодневного падения акций материнской компании Meta Platforms Inc.

Такие результаты компании обусловлены, в частности, потерей младшей части аудитории соцсетями Meta. Компания прогнозирует получить в первом квартале меньшую прибыль, чем ожидают инвесторы, в результате конкуренции с другими платформами.

Meta заявила, что ожидает доход в первом квартале 2022 года в диапазоне от 27 до 29 миллиардов долларов, что эквивалентно росту от 3% до 11% г/г.

Прежде всего речь идет о конкуренции с TikTok – соцсетью с короткими видео, которая по количеству посещений в прошлом году обогнала поисковик Google. В Meta ранее отмечали, что работают над своими соцсетями, чтобы конкурировать с TikTok за младшую аудиторию.

Экономическая правда