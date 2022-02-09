НБУ ослабил курс гривни к доллару и евро
Среда, 9 февраля 2022, 19:00 -
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 10 февраля на уровне 27,98 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,99 грн (на 9 февраля – 31,93 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 9 февраля на уровне 27,96 гривни.
9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 – 28,00 гривни.
9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.
Экономическая правда
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