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Курс валют на 9 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

Среда, 9 февраля 2022, 11:44
 
фото нбу

9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 – 28,00 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:25 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,99 – 28,01 гривни;

Евро – 31,96 – 31,99 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,86 – 28,09 гривни. Евро покупают за 31,73 гривни, продают за 32,09 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,90 – 28,05 гривни, евро – 31,83 – 31,96 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 9 февраля на уровне 27,96 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.

Экономическая правда

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