Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась
9 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 – 27,94 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,92 – 27,94 гривни;
Евро – 31,91 – 31,93 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,85 – 28,07 гривни. Евро покупают по 31,74 гривни, продают по 32,07 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,92 – 28,02 гривни, евро – 31,80 – 31,92 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 9 февраля на уровне 27,96 гривни.
9 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98 – 28,00 гривни.
Экономическая правда
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