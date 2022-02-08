Гривня зросла вище 28 за долар і 32 за євро
Вівторок, 8 лютого 2022, 20:01
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,96 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,93 грн (на 8 лютого – 32,07 гривні).
Нагадуємо:
8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.
8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 – 28,00 гривні.
Економічна правда
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