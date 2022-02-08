Гривня зросла вище 28 за долар і 32 за євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 9 лютого на рівні 27,96 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,93 грн (на 8 лютого – 32,07 гривні).

Нагадуємо:

8 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.

8 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,98 – 28,00 гривні.

Економічна правда