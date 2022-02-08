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Гривня на закрытии межбанка ослабла

Вторник, 8 февраля 2022, 17:15
 
фото: нбу

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,98 – 28,00 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,98 – 28,00 гривни;

Евро – 31,92 – 31,94 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,83 – 28,07 гривни. Евро покупают по 31,69 гривни, продают по 32,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,88 – 27,99 гривни, евро – 31,79 – 31,90 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 28,00 гривни.

8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.

7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.

Экономическая правда

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