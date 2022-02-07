Закриття міжбанку: гривня зміцнюється далі

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7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 27,94 – 27,96 гривні;

Євро – 31,95 – 31,97 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,84 – 28,11 гривні. Євро купують за 31,75 гривні, продають за 32,11 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,87 – 27,94 гривні, євро – 31,78 – 31,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 7 лютого на рівні 28,15 гривні.

7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,11 – 28,13 гривні.

Економічна правда