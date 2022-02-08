Курс валют на 8 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки
8 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,93 – 27,95 гривни;
Евро – 31,82 – 31,85 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,77 – 28,04 гривни. Евро покупают за 31,64 гривни, продают за 32,06 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,78 – 27,90 гривни, евро – 31,69 – 31,84 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 8 февраля на уровне 28,00 гривни.
7 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,94 – 27,96 гривни.
Экономическая правда
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