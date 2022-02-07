Курс гривні продовжує впевнено зміцнюватися
Понеділок, 7 лютого 2022, 19:20
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 28,00 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,07 грн (на 7 лютого – 32,27 гривні).
Нагадуємо:
7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,11 – 28,13 гривні.
7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.
Економічна правда
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