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Курс гривні продовжує впевнено зміцнюватися

Понеділок, 7 лютого 2022, 19:20

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 8 лютого на рівні 28,00 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,07 грн (на 7 лютого – 32,27 гривні).

Нагадуємо:

7 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,11 – 28,13 гривні.

7 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,94 – 27,96 гривні.

Економічна правда

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