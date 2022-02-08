Днепровский меткомбинат, имущество которого ушло Ахметову, признали банкротом

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Днепровский меткомбинат, входящий в корпорацию ИСД, признан банкротом – его имущество в прошлом году выкупил Метинвест Рината Ахметова.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение по делу №904/2104/19.

Своим решением от 26 января Хозсуд Днепропетровской области приостановил процедуру санации ПАО "Днепровский металлургический комбинат". О таком решении ходатайствовали кредиторы меткомбината, говорится в тексте документа.

Суд признал предприятие банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Согласно судебным материалам, остаток непогашенных требований кредиторов четвертой очереди составил 73 млрд грн, а шестой очереди – 3,45 млрд грн.

Со дня принятия судом постановления о банкротстве работа предприятия завершается окончанием технологического цикла по изготовлению продукции в случае возможности ее продажи.

В прошлом году Днепровский коксохимический завод, входящий в холдинг Метинвест Ринат Ахметов, победил на тендере по продаже имущественного комплекса Днепровского меткомбината (корпорация ИСД) с предложением 9,17 млрд грн.

Напоминаем:

"Днепровский металлургический комбинат" является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины - в 2019 году он объявил о вынужденной остановке основных производственных мощностей.

В 2017 году сообщалось, что ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), которое ранее входило в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса", перешло под контроль холдинга "Метинвест".

Но оборудования этого комбината - трансформаторы и доменные печи - в мая 2018 года по 400 млн грн выкупило соседнее предприятие - "Днепровский коксохимический завод", подконтрольный Ахметову.

Впоследствии Ахметов решил официально выкупить Днепровский меткомбинат, Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации. Метинвест разрешение на приобретение получил, но АМКУ заметил, что владельца ДМК определит аукцион.

Экономическая правда