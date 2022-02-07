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Курс валют на 7 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

Понедельник, 7 февраля 2022, 10:30
 
фото: нбу

7 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,08 – 28,10 гривни;

Евро – 32,11 – 32,13 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,92 – 28,18 гривни. Евро покупают по 31,81 гривни, продают по 32,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,93 – 28,05 гривни, евро – 31,89 – 32,05 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 февраля на уровне 28,15 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.

4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.

Экономическая правда

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