Курс валют на 4 лютого: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США – 28,21 – 28,23 гривні;

Євро – 32,32 – 32,34 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,10 – 28,34 гривні. Євро купують за 31,96 гривні, продають за 32,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 28,09 – 28,21 гривні, євро – 32,07 – 32,34 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 4 лютого на рівні 28,27 гривні.

3 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,28 – 28,30 гривні.

3 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 – 28,26 гривні.

Економічна правда