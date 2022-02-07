Официальный курс гривни укрепился к доллару
Понедельник, 7 февраля 2022, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 7 февраля на уровне 28,15 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 32,27 грн (на 4 февраля – 31,91 гривни).
Напоминаем:
4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.
4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.
Экономическая правда
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