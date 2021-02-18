Морози у Техасі скоротили пропозицію нафтопродуктів у країні на 40%
Через морози у Техасі, США, де зосереджені найбільші порти та об’єкти з нафтопереробки, близько 40% виробництва нафтопродукції країни стали недоступними - ціни на найвищих за понад рік рівнях.
Про це пише Bloomberg.
40% пропозиції нафти у країні - це 4 мільйони барелів, що стали недоступними у одному з найбільших нафтопереробних центрів світу.
Brent сягає 65 доларів за барель, найвище з початку минулого січня. WTI - 61,58 долара за барель.
Найбільший нафтопереробний завод США був вимушений зачинитися через найнижчі за 30 років температури у штаті, через що виробництво скоротилося на щонайменше 3 мільйони барелів нафти. Замерзли також і свердловини і трубопроводи, у зв’язку з чим торгівля нафтою на європейських ринках активізувалася.
Наразі ОПЕК+ ще не визначилася з планами видобутку нафти на квітень, але раніше Саудівська Аравія здивувала ринки через скорочення видобутку на додатковий мільйон барелів на день у лютому та березні. Це рішення впливає на потрібні на ринку резервні потужності в умовах температур у Техасі.
Передбачається, що з 20 лютого погода повернеться у норму, проте наразі 2,7 млн домогосподарств залишилися без енергопостачання, а значні виробництва регіону зачинилися.
Економічна правда
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