Нафта утримує рекордні з 2014 року ціни в очікуванні рішення ОПЕК
Ціни на нафту продовжують триматися на рекордних рівня з 2014 року на тлі засідання країн-експортерів нафти у середу та ризику ескалації з боку РФ.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином нафта показує найбільше місячне зростання за понад рік. А саме, квітневий контракт на нафту Brent торгувався на рівні 89,35 долара за барель. Зростали також котирування американської нафти WTI – на 1,3% до 87,93 долара за барель.
Ціни зафіксувалися на рівні 2014 року ще у четвер на тлі рішення Федеральної резервної системи США щодо готовності підвищити облікову ставку у березні. У п’ятницю Brent сягнув 91,7 долара за барель, а WTI – 88,84 долара. Нафта дорожчає вже шостий тиждень поспіль.
За місяць котирування зросли на 17%, або найшвидше з лютого 2021 року.
За даними Reuters, ринок очікує збереження плану щодо поставок нафти країнами ОПЕК+ на засіданні у середу.
За чинним планом експортери нафти збільшують пропозицію на ринку на 400 тисяч барелів на день щомісяця. Проте цього недостатньо, аби задовольнити попит ринку.
Аналітики пояснюють, що можливий розв’язок дисбалансу на ринку у короткостроковій перспективі може озвучити лише ОПЕК+, зокрема – Саудівська Аравія, яка має найбільший резерв потужностей.
Ринкові настрої підсилені геополітичним фактором у вигляді ризику ескалації на українських кордонах з боку РФ.
Нагадуємо:
Ціни на нафту стрибнули на тлі заяви Федрезерву про подальше підвищення облікової ставки – 27 січня котирування тримаються на максимумі з 2014 року.
Економічна правда
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