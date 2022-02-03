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Курс валют на 3 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

Четверг, 3 февраля 2022, 11:19
 
фото нбу

3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,26 – 28,28 гривни;

Евро – 31,91 – 31,93 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,15 – 28,28 гривни. Евро покупают за 31,81 гривни, продают за 31,98 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,31 – 28,37 гривни, евро – 31,86 – 32,01 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 28,39 гривни.

2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.

Экономическая правда

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