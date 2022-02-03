Гривня на закрытии межбанка немного укрепилась к доллару
3 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 28,24 – 28,26 гривни;
Евро – 32,16 – 32,19 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,14 – 28,36 гривни. Евро покупают по 31,75 гривни, продают по 32,14 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,18 – 28,25 гривни, евро – 31,89 – 32,05 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек, установив его на 3 февраля на уровне 28,39 гривни.
3 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.
2 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 – 28,30 гривни.
Экономическая правда
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