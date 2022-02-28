На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ

На понедельник Национальный банк получил более миллиарда гривень помощи для армии – спецсчет открыли 4 дня назад.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Часть этих средств Национальный банк уже перечислил на нужды Национальной гвардии (450 млн грн).

В целом, средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества – из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции, Канады и еще многих стран мира.

Напоминаем:

Национальный банк перечислил со спецсчета 450 млн грн на нужды Национальной гвардии.

Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку Вооруженных Сил Украины. Такое решение было принято "в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

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