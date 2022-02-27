НБУ перерахував пів мільярда Нацгвардії зі спецрахунку

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Національний банк перерахував зі спецрахунку 450 млн грн на потреби Національної гвардії.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Йдеться про кошти, які Нацбанк збирає на спецрахунок для допомоги Українській Армії. Кошти будуть спрямовані для забезпечення обороноздатності держави – озброєння, техніку, продукти харчування, медикаменти та інші речі, потрібні українським захисникам.

"Ми підтримуємо захисників України та вдячні кожному, хто перераховує гроші для Збройних Сил України. Мобілізація усіх можливих ресурсів для захисту держави – наш спільний обов’язок", – сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

Нагадуємо:

Нацбанк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України - таке рішення ухвалили "у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності".

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