Курс валют 23 февраля: гривна перешагнула 29 за доллар и 33 за евро
23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 29,11 – 29,13 гривни;
Евро – 33,02 – 33,05 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,88 – 29,37 гривни. Евро покупают по 32,73 гривни, продают по 33,30 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 29,05 – 29,54 гривни, евро – 33,04 – 33,45 гривни.
Напомним:
Утром 23 февраля котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 3-52 копейки.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривни.
Экономическая правда
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