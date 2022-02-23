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Курс валют 23 февраля: гривна перешагнула 29 за доллар и 33 за евро

Среда, 23 февраля 2022, 11:10 - Алексей Павлыш
 
фото: нбу

23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 29,11 – 29,13 гривни;

Евро – 33,02 – 33,05 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,88 – 29,37 гривни. Евро покупают по 32,73 гривни, продают по 33,30 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 29,05 – 29,54 гривни, евро – 33,04 – 33,45 гривни.

Напомним:

Утром 23 февраля котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 3-52 копейки.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривни.

Экономическая правда

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