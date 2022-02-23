Всі розділи
Укр / Рус

Курси валют українських банків на ранок 23 лютого

Середа, 23 лютого 2022, 10:05
 
Christopher Occhicone/Bloomberg via Getty Images

Вранці 23 лютого котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 3-52 копійки.

Так, курс покупки долара у Приватбанку становить 28,8 гривні, що на 40 копійок більше, ніж 22 лютого. Курс продажу становить 29,50 гривні, що на 51 копійку більше, ніж вчора.

Котирування в Ощадбанку – 28,45 грн (+3 коп) на покупку і 28,50 грн (+52 коп) на продаж.

Монобанк – 28,96 грн (+16 коп) та 29,35 грн (+21 коп).

Альфа банк – 28,90 грн (+45 коп) та 29,3 грн (+20 коп).

Райф – 28,80 грн (+40 коп) та 29,35 грн (+25 коп).

Укрексімбанк – 28,7 грн (+10 коп) та 29,20 грн (+21 коп).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк різко ослабив гривню до долара та євро 22 лютого 2022, 20:35
Гривня на закритті міжбанку ослабла до долара і євро 22 лютого 2022, 18:05
Курс валют 22 лютого: гривня перетнула 29 за долар 22 лютого 2022, 11:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті