Курси валют українських банків на ранок 23 лютого

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Вранці 23 лютого котирування курсів купівлі та продажу долара США в українських банках зросли на 3-52 копійки.

Так, курс покупки долара у Приватбанку становить 28,8 гривні, що на 40 копійок більше, ніж 22 лютого. Курс продажу становить 29,50 гривні, що на 51 копійку більше, ніж вчора.

Котирування в Ощадбанку – 28,45 грн (+3 коп) на покупку і 28,50 грн (+52 коп) на продаж.

Монобанк – 28,96 грн (+16 коп) та 29,35 грн (+21 коп).

Альфа банк – 28,90 грн (+45 коп) та 29,3 грн (+20 коп).

Райф – 28,80 грн (+40 коп) та 29,35 грн (+25 коп).

Укрексімбанк – 28,7 грн (+10 коп) та 29,20 грн (+21 коп).

Економічна правда