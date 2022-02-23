Гривня на межбанке опускалась ниже уровня 29,5 за доллар
23 февраля курс гривни на межбанке опустился ниже уровня 29,5 грн/доллар на фоне новостей, которые введут чрезвычайное положение.
Об этом свидетельствуют данные Finance.ua.
Так, по состоянию на 15:30, по данным Finance.ua, котировки гривны к доллару на межбанке установились на уровне 29,52 – 29,57 гривни.
Курс гривны к евро снизился до 33,49 – 33,54 гривни за евро.
По состоянию на 16:05 котировки гривни к доллару – 29,43 – 29,48 гривни, котировки гривни к евро – 33,40 – 33,46 гривни.
На наличном рынке средние котировки гривни к доллару составляют 29,29 – 30,22 гривни. Евро покупают по 33,15 гривни, продают по 34,21 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 29,77 – 30,41 гривни, евро – 33,79 – 34,40 гривни.
Напомним:
Утром 23 февраля котировки курсов покупки и продажи доллара США в украинских банках выросли на 3-52 копейки.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 51 копейку, установив его на 23 февраля на уровне 28,99 гривни.
23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 29,04 – 29,06 гривни.
Экономическая правда
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